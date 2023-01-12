Ник Диаз дал совет молодым людям: «Чистите зубы, делайте 100 отжиманий и держитесь подальше от женщин»
Ветеран ММА Ник Диаз дал совет молодежи.
«Не забывайте чистить зубы, а то у вас появится кариес или что-то типа того. Не забывайте отжиматься.
Делайте 100 отжиманий. Сначала сделайте 50 отжиманий, потом еще 20, потом еще 10, еще 5 и так далее.
Бег и спарринги приведут вас в форму. И да, держитесь подальше от женщин», – сказал американец.
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Старик и старуха отмечают золотую свадьбу. Родня интересуется, вы столько лет вместе, и ни одной ссоры, в чëм секрет? Старик говорит -"После венчания едем из церкви на коляске, лошадь спотыкается, я говорю "Раз! " Лошадь снова спотыкается, я говорю "Два". Лошадь спотыкается в третий раз, я достаю револьвер и стреляю ей в ухо. Молодая жена начинает кричать на меня, я говорю " Раз"... После этого 50 лет живëм душа в душу.