Ник Диаз дал совет молодым людям: «Чистите зубы, делайте 100 отжиманий и держитесь подальше от женщин»

Ветеран ММА Ник Диаз дал совет молодежи.

«Не забывайте чистить зубы, а то у вас появится кариес или что-то типа того. Не забывайте отжиматься.

Делайте 100 отжиманий. Сначала сделайте 50 отжиманий, потом еще 20, потом еще 10, еще 5 и так далее.

Бег и спарринги приведут вас в форму. И да, держитесь подальше от женщин», – сказал американец.

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