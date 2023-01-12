Ник Диаз дал совет молодым людям: «Чистите зубы, делайте 100 отжиманий и держитесь подальше от женщин»

Теги UFC MMA Ник Диаз полусредний вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Ник Диаз дал совет молодежи.

«Не забывайте чистить зубы, а то у вас появится кариес или что-то типа того. Не забывайте отжиматься.

Делайте 100 отжиманий. Сначала сделайте 50 отжиманий, потом еще 20, потом еще 10, еще 5 и так далее.

Бег и спарринги приведут вас в форму. И да, держитесь подальше от женщин», – сказал американец.

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3 комментария

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Назар Игорь
Хорошие советы. Однако женщины тоже бывают разные, это зависит от обстоятельств. Старинный поучительный анекдот -
Старик и старуха отмечают золотую свадьбу. Родня интересуется, вы столько лет вместе, и ни одной ссоры, в чëм секрет? Старик говорит -"После венчания едем из церкви на коляске, лошадь спотыкается, я говорю "Раз! " Лошадь снова спотыкается, я говорю "Два". Лошадь спотыкается в третий раз, я достаю револьвер и стреляю ей в ухо. Молодая жена начинает кричать на меня, я говорю " Раз"... После этого 50 лет живëм душа в душу.
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+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
*понравилось пользователю: Люк Рокхолд"
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MATRiX
Всё правильно. Зубы потом много проблем могут доставить, особенно в Европе. Сколько людей ездят на родину в Турцию/Россию/КЗ и первым делом идут к зубному) Женщины очень сильно отвлекают в и способны высасывать финансы и ломать жизни. А физическая форма, в особенности кардио, очень важна.
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+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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