Шон О’Мэлли назвал самый громкий бой в 2023-м: «Конор против Ника Диаза»

Боец UFC Шон О’Мэлли считают, что бои с участием станут самыми продаваемыми в 2023 году.

«Самый большой бой с точки зрения продаж – это бой Конора с . Может быть, бой Конора с или », – сказал О’Мэлли.

Макгрегор не дрался с июля 2021-го, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье на UFC 264.

Конор в 2022-м: вылетел из рейтингов UFC, стал качком (набрал 15 кг) и снялся в Голливуде

Бои Махачев – Волкановски и Павлович – Нганну в топ-10 самых ожидаемых поединков года по версии Sherdog