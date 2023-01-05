Шон О’Мэлли назвал самый громкий бой в 2023-м: «Конор против Ника Диаза»
Боец UFC Шон О’Мэлли считают, что бои с участием Конора Макгрегора станут самыми продаваемыми в 2023 году.
«Самый большой бой с точки зрения продаж – это бой Конора с Ником Диазом. Может быть, бой Конора с Хорхе Масвидалем или Майклом Чендлером», – сказал О’Мэлли.
Макгрегор не дрался с июля 2021-го, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье на UFC 264.
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