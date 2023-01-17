Белал Мухаммад: «Чимаев становится похожим на Конора, который пишет всякую хрень и ждет, как люди будут на это реагировать»

Полусредневес UFC Белал Мухаммад раскритиковал , который, по его мнению, отказывается драться с серьезными соперниками.

«Вероятно Нику Диазу, , Крису Либену предлагали бой с Хамзатом. Серьезно? Кто все эти люди?

По-моему Хамзат становится похожим на , который постоянно пишет всякую хрень и ждет, как люди будут на это реагировать. Он пишет всякую чушь, а остальные это перечитывают. Хотя своего он добился – люди обращают на него внимание.

вызывал Чимаева, я вызывал его на бой. В обоих весовых категориях полно ребят, которые хотят драться с ним, поэтому я понятия не имею, кто эти люди, о которых он говорит.

Он отказывается называть их имена? Почему? Он говорит, что не хочет с ним драться? Так зачем Алексу принимать бой на коротком уведомлении, тем более он только что подрался с Исраэлем Адесаньей?

Думаю, что Чимаев делает все, чтобы просто оставаться на слуху», – сказал Мухаммад.

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