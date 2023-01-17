Белал Мухаммад: «Чимаев становится похожим на Конора, который пишет всякую хрень и ждет, как люди будут на это реагировать»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Ник Диаз средний вес (MMA) полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Пауло Коста Хамзат Чимаев Алекс Перейра Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Белал Мухаммад раскритиковал Хамзата Чимаева, который, по его мнению, отказывается драться с серьезными соперниками.

«Вероятно Нику Диазу, Нейту Диазу, Крису Либену предлагали бой с Хамзатом. Серьезно? Кто все эти люди?

По-моему Хамзат становится похожим на Конора, который постоянно пишет всякую хрень и ждет, как люди будут на это реагировать. Он пишет всякую чушь, а остальные это перечитывают. Хотя своего он добился – люди обращают на него внимание.

Пауло Коста вызывал Чимаева, я вызывал его на бой. В обоих весовых категориях полно ребят, которые хотят драться с ним, поэтому я понятия не имею, кто эти люди, о которых он говорит.

Он отказывается называть их имена? Почему? Он говорит, что Алекс Перейра не хочет с ним драться? Так зачем Алексу принимать бой на коротком уведомлении, тем более он только что подрался с Исраэлем Адесаньей?

Думаю, что Чимаев делает все, чтобы просто оставаться на слуху», – сказал Мухаммад.

Леон Эдвардс: «Чимаев в моем списке. Он может подраться с Ковингтоном, а потом мы поговорим»

Чимаев про бой за титул: «Мне обещают его после каждого поединка»

 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саламбек Алаев
Как раз таки Белал похож на тех всех , которые постоянно пытались получить бой с Конором ) Хамзат про тебя до сих пор не слово не сказал , Белал ) я понимаю у Белал братишки сейчас новые , но Хамзат тебя деклассируют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Хамзат на слуху, медийка на уровне, умеет раскручивать бои, а кому интересно Белал? Один бой в углу с Хабибом провел и думает что он на хайпе )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий