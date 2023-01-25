Конор Макгрегор обвиняется в нападении на женщину

Теги происшествия UFC Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор в очередной раз стал участником судебного разбирательства. Бывший двойной чемпион UFC обвиняется в нападении.

Инцидент произошел летом 2022 года на Ибице (Испания) на яхте Макгрегора. Девушка, подавшая иск, утверждает, что Конор ударил ее ногой и рукой, после чего грозился утопить пострадавшую.

Тренер Макгрегора: «Вернется ли Конор? Готов поставить на это свой дом»

Тренер Конора про следующих соперников: «Это определенно Диаз. Гейджи мог бы стать интересным вариантом. Чендлер – отличный спортсмен»

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10 комментариев

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57s6w79qhh
Ответ Ебздрогыч
Он вставал с унитаза или сидел на нем?
Актуально
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napoli_14
Блин, Алвеса упекли чуть ли не день в день, а эта полгода ждала? :)
+2
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Вадим flanec
Интересно, Конор уложился в 47 секунд?
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Егор Крид58
Так почему летом заяву не накатала? Чего ждать пол года?
+2
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Luffy Die
"Лучший" для большинства на этом сайте, вот кто у них "лучший"
+1
-4
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OKUZ
Она просто неправильно всё поняла,Конор тренировочный лагерь проходил это был спарринг, наверное он в женском дивизионе дебютирует и станет тройным чемпом 💪
+15
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Aziz Aliev
Никогда такого не было и вот опять.
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здоровяк
Артем Лобов: "Нападение на девушку, самом деле, я придумал.. Требую 5% от наказания"
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Фикиск Фусов
Но ведь не утопил же.
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Ебздрогыч
Он вставал с унитаза или сидел на нем?
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