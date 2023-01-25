Конор Макгрегор обвиняется в нападении на женщину

в очередной раз стал участником судебного разбирательства. Бывший двойной чемпион обвиняется в нападении.

Инцидент произошел летом 2022 года на Ибице (Испания) на яхте Макгрегора. Девушка, подавшая иск, утверждает, что Конор ударил ее ногой и рукой, после чего грозился утопить пострадавшую.

Тренер Макгрегора: «Вернется ли Конор? Готов поставить на это свой дом»

Тренер Конора про следующих соперников: «Это определенно Диаз. Гейджи мог бы стать интересным вариантом. Чендлер – отличный спортсмен»