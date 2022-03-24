Шлеменко про Конора: «Он бунтарь и нарушает правила, тем самым привлекает интерес»

Российский боец прокомментировал арест экс-чемпиона в двух весовых категориях .

Ирландец был задержан в Дублине за опасное вождение. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а бойца доставили в участок, где предъявили обвинения.

«Не слежу за ним пристально. Но могу сказать, что так устроен западный мир. Он бунтарь и нарушает правила, тем самым привлекает интерес.

Почему так происходит? Может это идет от безнаказанности: заплатишь штраф и все, вопрос решен.

Стоит ли ему давать российское гражданство? Если честно, мне бы не хотелось, чтобы ему давали гражданство. А если и стоит давать, то сделать налоги такого же размера, как он платит в той же Ирландии», – сказал Шлеменко.

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