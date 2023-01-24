Тренер Макгрегора: «Вернется ли Конор? Готов поставить на это свой дом»

, тренер бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора, уверен, что ирландец вернется в октагон в 2023 году.

«Вернется ли Конор? Готов поставить на это свой дом. Сейчас идут интересные переговоры.

Не могу сказать ничего сверх этого, но я абсолютно уверен, что мы скоро увидим Конора снова в октагоне», – сказал Кавана.

В последний раз Макгрегор дрался летом 2021-го, когда проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье.

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