Тренер Макгрегора: «Вернется ли Конор? Готов поставить на это свой дом»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Джон Кавана Бокс/MMA/UFC

Джон Кавана, тренер бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора, уверен, что ирландец вернется в октагон в 2023 году.

«Вернется ли Конор? Готов поставить на это свой дом. Сейчас идут интересные переговоры.

Не могу сказать ничего сверх этого, но я абсолютно уверен, что мы скоро увидим Конора снова в октагоне», – сказал Кавана.

В последний раз Макгрегор дрался летом 2021-го, когда проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье.

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4 комментария

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Оскар Муравьев
Да сколько можно уже не смешно.. Конор давно уже не боец
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Alex1104
Главное - тщательно выбрать соперника. Чтобы хоть без позора
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Эрдем Эрдем
Ответ Azamat Abdukadyroff
Только на его победу ничего не поставить
Все зависит от соперника, вдруг опять дадут кого-то вроде Серроне.
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Azamat Abdukadyroff
Только на его победу ничего не поставить
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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