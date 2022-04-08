Конору было предъявлено шесть обвинений по делу об опасном вождении

Бывшему чемпиону в двух весовых категориях предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении.

Бойца обвинили по четырем пунктам, включая вождение без страховки, вождение без лицензии и не предоставление необходимой документации, а также два пункта об опасном вождении.

Адвокат Макгрегора сообщил, что с момента предъявления обвинений ирландец предъявил свою лицензию и страховку.

Конор был освобожден под залог. Судебное разбирательство пройдет в июне.

Конор арестован в Дублине за опасное вождение

Конор: «Полусредний вес – это то, к чему я стремлюсь. В нем я чувствую себя хорошо»