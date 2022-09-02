Правоохранители Ирландии и Испании открыли разбирательство после заявления 20-летней девушки, которая подверглась нападению на яхте Конора Макгрегора.
По информации The Irish Sun, инцидент произошел во время одной из вечеринок на судне, принадлежащем бывшему двойному чемпиону UFC.
Жертва получила черепно-мозговую травму и ушибы, а сам Макгрегор не является подозреваемым в этом деле.
Конор: «С удовольствием зафутболил бы этого мелкого недоноска Хасбика. Сколько стоит такой удар?»
Хасбик ответил Конору: «Если ты мужчина, то увидимся в Абу-Даби. Тебя уже размазал Хабиб»