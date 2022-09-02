Правоохранители Ирландии и Испании открыли разбирательство после заявления 20-летней девушки, которая подверглась нападению на яхте .

По информации The Irish Sun, инцидент произошел во время одной из вечеринок на судне, принадлежащем бывшему двойному чемпиону .

Жертва получила черепно-мозговую травму и ушибы, а сам Макгрегор не является подозреваемым в этом деле.

Конор: «С удовольствием зафутболил бы этого мелкого недоноска Хасбика. Сколько стоит такой удар?»

Хасбик ответил Конору: «Если ты мужчина, то увидимся в Абу-Даби. Тебя уже размазал Хабиб»