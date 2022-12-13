Чендлер про слова Уайта, что он не анонсировал бой с Макгрегором: «В конечном итоге мы с Конором выйдем в октагон»
Легковес UFC Майкл Чендлер отреагировал на слова президента промоушена Дэйны Уайта, который заявил, что не анонсировал его бой с Конором Макгрегором.
«Пока от Конора не было никакого ответа. В UFC выразили заинтересованность в нашем поединке. Думаю, что Конору тоже это интересно, исходя из его ответов в прошлом.
Думаю, что мы с Конором в конечном итоге выйдем в октагон. Не знаю, будет ли наш бой следующим, но он однозначно состоится в будущем», – сказал Чендлер.
Уайт отрицает, что организует бой Чендлера и Конора: «Я никогда этого не говорил, ни разу #####»
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