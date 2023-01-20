Оливейра – о бое с Конором: «Он не дерется, поэтому я сосредоточусь на вершине дивизиона»

Теги UFC легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Первый номер легкого веса UFC Чарльз Оливейра заявил, что не собирается ждать возвращения Конора Макгрегора. В статусе чемпиона Оливейра говорил об их потенциальном бое.

«Конор Макгрегор не дерется, поэтому, думаю, нужно сосредоточиться на вершине дивизионе. У меня появилась энергия для возвращения.

Поэтому я сосредоточусь на том, чтобы провести бой в апреле, а в конце года побороться за титул», – сказал Оливейра.

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