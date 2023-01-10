Порье про бой Конора и Чендлера: «Поставил бы деньги на победу Макгрегора»

Бывший претендент на титул в легком весе Дастин Порье дал прогноз на возможный поединок и .

«Отдам предпочтение Конору. Как мне кажется, Чендлер слишком много пропускает, а у Конора крутой тайминг.

При этом Конор выше, а Майкл со временем сбавляет темп. Если он начнет бороться, чтобы избежать ударов Макгрегора, то выдохнется, и тогда его можно будет легко достать.

Я бы поставил деньги на победу Конора», – сказал Порье.

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