Келвин Гастелум 8 апреля подерется с Крисом Кертисом на UFC 287

Средневес UFC Келвин Гастелум 8 апреля на UFC 287 проведет бой с Крисом Кертисом.

Место проведения турнира еще неизвестно.

Гастелум идет на серии из двух поражений. В августе американец проиграл Джареду Канноньеру единогласным решением судей.

Кертис в декабре нокаутировал во втором раунде Хоакина Бакли.

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