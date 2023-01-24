Келвин Гастелум 8 апреля подерется с Крисом Кертисом на UFC 287

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Келвин Гастелум UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Келвин Гастелум 8 апреля на UFC 287 проведет бой с Крисом Кертисом.

Место проведения турнира еще неизвестно.

Гастелум идет на серии из двух поражений. В августе американец проиграл Джареду Канноньеру единогласным решением судей.

Кертис в декабре нокаутировал во втором раунде Хоакина Бакли.

Конор считает, что у Гастелума стафилококковая инфекция: «Иди помойся, грязнуля!»

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2 комментария

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Aram Ambarsumyan
Мой фаворит Крис! Потому что он намного чаще выступает, он базово борец, и ещё в стойке хорошо дерётся тоже! В своём последнем бою он нокаутировал Хоакина Бакли! А Келвин последний раз дрался в 2021 году ( то есть 2 года назад) у него серьёзный простой! Плюс у него 2 поражение подряд!
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Мама Живанилда
Что-то долго. Там уже по срокам очередной стафилококк вылезет
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