Келвин Гастелум 8 апреля подерется с Крисом Кертисом на UFC 287
Средневес UFC Келвин Гастелум 8 апреля на UFC 287 проведет бой с Крисом Кертисом.
Место проведения турнира еще неизвестно.
Гастелум идет на серии из двух поражений. В августе американец проиграл Джареду Канноньеру единогласным решением судей.
Кертис в декабре нокаутировал во втором раунде Хоакина Бакли.
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