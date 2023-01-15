Менеджер Копылова: «Роме удалось впечатлить Уайта. Контракт с UFC мы на сто процентов продлеваем»

Александр Скаредин, менеджер Романа Копылова, прокомментировал победу россиянина над Пунахеле Сориано на UFC Fight Night 217.

«На данный момент – это действительно лучший бой Романа из четырех поединков в UFC. Самое главное, что он наконец-то психологически раскрылся.

Если мы посмотрим на каждый из четырех поединков Ромы в UFC, то увидим, что как только он становится Романом Копыловым, ничего не ждет, идет вперед, работает своими нестандартными сериями и держит дистанцию, все у него получается.

От этого боя зависело переподписание контракта с UFC. Нужно было выиграть и желательно досрочно и ярко. Роме полностью удалось все это сделать, получить бонус и впечатлить . Контракт мы на сто процентов продлеваем.

Что касается самих условий, до них дело пока не дошло, так как турнир только закончился, но к следующему турниру 21 января мы должны получить условия нового контракта. Не сомневаюсь, что он будет лучше, чем тот, который был сейчас», – сказал менеджер.

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