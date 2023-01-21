Алекс Перейра: «Если Чимаев проиграет в полусреднем весе, это уничтожит весь хайп вокруг него»
Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра объяснил, почему Хамзат Чимаев избегает боев в полусреднем дивизионе.
«Если бы он был готов, я бы согласился встретиться с ним. Некоторое время назад он говорил о боях в среднем или полутяжелом весе, но в своем весе он уже следующий претендент на титул, так что мог бы там провести поединок, почему бы и нет?
Вот моя версия: если он проиграет в полусреднем весе, это уничтожит весь хайп вокруг него. Если он проиграет в своем весе, что он собирается сказать средневесам и полутяжеловесам?
Он избегает боев в своем дивизионе, потому что он следующий претендент на титул», – считает Перейра.
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