Алекс Перейра: «Если Чимаев проиграет в полусреднем весе, это уничтожит весь хайп вокруг него»

Чемпион UFC в среднем весе объяснил, почему избегает боев в полусреднем дивизионе.

«Если бы он был готов, я бы согласился встретиться с ним. Некоторое время назад он говорил о боях в среднем или полутяжелом весе, но в своем весе он уже следующий претендент на титул, так что мог бы там провести поединок, почему бы и нет?

Вот моя версия: если он проиграет в полусреднем весе, это уничтожит весь хайп вокруг него. Если он проиграет в своем весе, что он собирается сказать средневесам и полутяжеловесам?

Он избегает боев в своем дивизионе, потому что он следующий претендент на титул», – считает Перейра.

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