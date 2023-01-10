Гастелуму выбили зубы на тренировке: «Не так я хотел начать 2023 год»
Средневес UFC Келвин Гастелум опубликовал фото и видео травмы, из-за которой его бой с Нассурдином Имавовым на UFC Fight Night 217 в эти выходные был отменен.
На тренировке бойцу выбили зубы. Гастелуму потребовалась стоматологическая операция.
«Я крайне разочарован, если не сказать больше. Не так я хотел начать 2023 год. Я работал изо всех сил и был готов устроить в эти выходные адское шоу.
Приношу извинения перед Имавовым, его командой, а также перед UFC и всеми фанатами», – написал Гастелум.
Вместо Гастелума с Имавовым на UFC Fight Night 217 подерется Шон Стриклэнд.
Гастелум травмировался и отказался от боя с Имавовым. Его заменит Стриклэнд
Шон Стриклэнд: «Сколько сейчас американских чемпионов? У нас есть дагестанцы, которые борются как гребаные медведи»
3 комментария