Гастелуму выбили зубы на тренировке: «Не так я хотел начать 2023 год»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Келвин Гастелум UFC Fight Night Шон Стриклэнд Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Келвин Гастелум опубликовал фото и видео травмы, из-за которой его бой с Нассурдином Имавовым на UFC Fight Night 217 в эти выходные был отменен.

На тренировке бойцу выбили зубы. Гастелуму потребовалась стоматологическая операция.

«Я крайне разочарован, если не сказать больше. Не так я хотел начать 2023 год. Я работал изо всех сил и был готов устроить в эти выходные адское шоу.

Приношу извинения перед Имавовым, его командой, а также перед UFC и всеми фанатами», – написал Гастелум.

Вместо Гастелума с Имавовым на UFC Fight Night 217 подерется Шон Стриклэнд.

Гастелум травмировался и отказался от боя с Имавовым. Его заменит Стриклэнд

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3 комментария

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DrDro
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Ответ Champloo
А в чем проблема? Хоккеисты по сезону почти все без зубов
Ну в отличии от ММА в хоккее противник старается попасть в первую очередь по шайбе, а не по зубам соперника)
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Andrey Ivanov
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Уже не первый раз бой отменяется,думаю просто Гастелуму надо дать другого соперника.
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Champloo
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А в чем проблема? Хоккеисты по сезону почти все без зубов
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