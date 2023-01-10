Гастелуму выбили зубы на тренировке: «Не так я хотел начать 2023 год»

Средневес UFC Келвин Гастелум опубликовал фото и видео травмы, из-за которой его бой с Нассурдином Имавовым на UFC Fight Night 217 в эти выходные был отменен.

На тренировке бойцу выбили зубы. Гастелуму потребовалась стоматологическая операция.

«Я крайне разочарован, если не сказать больше. Не так я хотел начать 2023 год. Я работал изо всех сил и был готов устроить в эти выходные адское шоу.

Приношу извинения перед Имавовым, его командой, а также перед UFC и всеми фанатами», – написал Гастелум.

Вместо Гастелума с Имавовым на 217 подерется Шон Стриклэнд.

Гастелум травмировался и отказался от боя с Имавовым. Его заменит Стриклэнд

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