Конор считает, что у Гастелума стафилококковая инфекция: «Иди помойся, грязнуля!»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на фотографию Келвина Гастелума с разбитой челюстью.
«Абсолютная неряшливость, эта штука. У него стафилококковая инфекция по всему его гребаному лицу.
У него здоровая дыра, бог мой. Черт возьми! Иди помойся. Сходи к врачу. Грязнуля!» – написал Макгрегор.
Гастелум снялся с боя против Нассурдина Имавова на UFC Fight Night 217. Его заменит Шон Стриклэнд.
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