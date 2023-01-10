Конор считает, что у Гастелума стафилококковая инфекция: «Иди помойся, грязнуля!»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Келвин Гастелум Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на фотографию Келвина Гастелума с разбитой челюстью.

«Абсолютная неряшливость, эта штука. У него стафилококковая инфекция по всему его гребаному лицу.

У него здоровая дыра, бог мой. Черт возьми! Иди помойся. Сходи к врачу. Грязнуля!» – написал Макгрегор.

Гастелум снялся с боя против Нассурдина Имавова на UFC Fight Night 217. Его заменит Шон Стриклэнд.

Гастелум травмировался и отказался от боя с Имавовым. Его заменит Стриклэнд

Гастелуму выбили зубы на тренировке: «Не так я хотел начать 2023 год»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MrFrost
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Andrey Ivanov
Конор выбрал соперника для возвращения🤣
Сомнительно, но если это так, то для него же и хуже, ибо Гастелум его сложит не вспотев. Я нормально отношусь к Конору, но Келвин слишком здоровый и физически сильный боец с хорошим боксом.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Ivanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Конор выбрал соперника для возвращения🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий