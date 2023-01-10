Конор считает, что у Гастелума стафилококковая инфекция: «Иди помойся, грязнуля!»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях отреагировал на фотографию с разбитой челюстью.

«Абсолютная неряшливость, эта штука. У него стафилококковая инфекция по всему его гребаному лицу.

У него здоровая дыра, бог мой. Черт возьми! Иди помойся. Сходи к врачу. Грязнуля!» – написал Макгрегор.

Гастелум снялся с боя против Нассурдина Имавова на UFC Fight Night 217. Его заменит Шон Стриклэнд.

Гастелум травмировался и отказался от боя с Имавовым. Его заменит Стриклэнд

Гастелуму выбили зубы на тренировке: «Не так я хотел начать 2023 год»