Конор дал совет Нганну: «Правильное представление – безусловное требование»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал требования Фрэнсиса Нганну, который отказался продлевать контракт с промоушеном.

Француз потребовал от UFC медицинскую страховку, спонсорство и адвоката на заседаниях правления, который бы представлял бойцов.

«Правильное представление – безусловное требование. Обращайся к менеджерам Paradigm Sports!» – написал Конор.

Фрэнсис Нганну рассказал о требованиях к UFC: «Я видел, как они использовали силу против меня, и не хочу, чтобы это повторилось»

Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри

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2 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
По заветам Бунша
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Alexandr Kondratev
Дзынь
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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