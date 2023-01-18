Конор дал совет Нганну: «Правильное представление – безусловное требование»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал требования Фрэнсиса Нганну, который отказался продлевать контракт с промоушеном.
Француз потребовал от UFC медицинскую страховку, спонсорство и адвоката на заседаниях правления, который бы представлял бойцов.
«Правильное представление – безусловное требование. Обращайся к менеджерам Paradigm Sports!» – написал Конор.
Фрэнсис Нганну рассказал о требованиях к UFC: «Я видел, как они использовали силу против меня, и не хочу, чтобы это повторилось»
Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри
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