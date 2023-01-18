Конор дал совет Нганну: «Правильное представление – безусловное требование»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал требования , который отказался продлевать контракт с промоушеном.

Француз потребовал от UFC медицинскую страховку, спонсорство и адвоката на заседаниях правления, который бы представлял бойцов.

«Правильное представление – безусловное требование. Обращайся к менеджерам Paradigm Sports!» – написал Конор.

Фрэнсис Нганну рассказал о требованиях к UFC: «Я видел, как они использовали силу против меня, и не хочу, чтобы это повторилось»

Чемпион UFC отказался от лучшего контракта в дивизионе, критиковал руководство за гиперконтроль – и ушел, чтобы подраться с Фьюри