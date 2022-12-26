Тренер Волкова: «Думаю, Нганну с Александром будет неудобнее, чем с Павловичем»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Фрэнсис Нганну Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Тарас Кияшко, тренер рейтингового тяжеловеса UFC Александра Волкова, считает, что его подопечный доставит больше проблем чемпиону дивизиона Фрэнсису Нганну, чем один из лидеров рейтинга Сергей Павлович.

«Думаю, все-таки с Александром было бы неудобно, потому что Саня немножко другой. Сережа также обладает сильным ударом, как у Нганну, но Сергей еще тоньше, чем Нганну.

Но неудобнее, мне кажется, все-таки Александр, потому что и навыки борьбы у него специфические, он высокий, длинные конечности, неудобный достаточно», – сказал Кияшко.

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9 комментариев

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Заспортивныештаны
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Ответ MoRo
длина руки
Точнее размах рук
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fResho
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Неудобнее перед зрителями видимо? Которые за трансляцию заплатят) Потому что Волкова выключат за 10 первых секунд боя, кто-то может не успеть) а от Павловича можно и отлететь
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Крыс Пол
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Навыки борьбы действительно специфические.
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MoRo
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Ответ зять тестярика
что такое рич?
длина руки
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зять тестярика
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Ответ Fedor Los
Павлович более неудобный, рич самый большой в дивизионе, скорость больше чем у Волкова , удар сильнее, вольная борьба сильнее, у Волкова только джиу джитсу лучше)
что такое рич?
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Fedor Los
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Павлович более неудобный, рич самый большой в дивизионе, скорость больше чем у Волкова , удар сильнее, вольная борьба сильнее, у Волкова только джиу джитсу лучше)
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catinaginlane
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Волков - пирожок для Нгану.
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leppyanen
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Кияшко и «думать» вообще вещи несовместимые.
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j30
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и что такого не удобного в волкове? неподвижная цель которая не бьет и не борется
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