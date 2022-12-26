Тренер Волкова: «Думаю, Нганну с Александром будет неудобнее, чем с Павловичем»

Тарас Кияшко, тренер рейтингового тяжеловеса UFC Александра Волкова, считает, что его подопечный доставит больше проблем чемпиону дивизиона , чем один из лидеров рейтинга .

«Думаю, все-таки с Александром было бы неудобно, потому что Саня немножко другой. Сережа также обладает сильным ударом, как у Нганну, но Сергей еще тоньше, чем Нганну.

Но неудобнее, мне кажется, все-таки Александр, потому что и навыки борьбы у него специфические, он высокий, длинные конечности, неудобный достаточно», – сказал Кияшко.

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