Александр Волков узнал следующего соперника: «Все из топ-10 близки по уровню. И потому имя не так уж и важно»

Российский тяжеловес Александр Волков сообщил, что узнал имя следующего соперника по бою в .

– Расскажи, есть ли какие-то новости по твоему следующему бою? Я так понимаю, поединок будет в марте?

– На самом деле, дата уже есть и соперник тоже, просто пока нельзя раскрывать. Из-за аппендицита дату пришлось сдвинуть, и да, это март. А с кем – запостит уже UFC, скоро все узнаете.

– Доволен подбором соперника? С точки зрения продвижения по рейтингу в случае победы и так далее.

– Ну, скорее, наверное, нет… в общем, когда узнаете, что за соперник, станет понятнее. Изначально я бы хотел получить Туивасу – он выше меня в рейтингах, и мы еще не дрались. Но он сейчас на серии из двух поражений, и не очень хорошо для него было бы соглашаться драться со мной.

Сперва ему нужно вернуться на победную серию, и тогда наш с ним бой будет иметь больше смысла. А кроме него свободных ребят выше меня в рейтинге нет, хотя хотелось бы, конечно, подраться с кем-то из них.

Но зато хорошо, что просто есть возможность подраться. Доволен, что могу себя проявить, выиграть бой и двигаться дальше. А с кем драться – в тяжелом весе это сейчас не так важно, потому что ситуация в дивизионе меняется очень быстро.

Некоторые ребята из топ-15 получают бои с кем-то из тройки, выигрывают и поднимаются. Тот же Туиваса после пары побед стал одним из лидеров дивизиона, но если посмотреть на некоторые его прежние поражения, то станет понятно, что это отчасти вышло случайно.

Все соперники из топ-10 близки по уровню. И потому имя соперника не так уж и важно.

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