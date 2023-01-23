Павлович в апреле может подраться с Блейдсом

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Кертис Блейдс Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович намекнул, что его бой с Кертисом Блейдсом состоится в апреле.

«В ближайшее время ты должен подраться против Блейдса!» – написал болельщик в соцсетях.

«В апреле», – ответил Павлович.

30-летний россиянин идет на серии из пяти побед подряд в UFC. В декабре Павлович нокаутировал в первом раунде Тая Туивасу.

Кертис Блейдс: «Скорее всего, я получу Сергея Павловича»

«Оверим повалил его. Я гораздо лучше как грэпплер, чем Алистар». Блейдс хочет провести бой с Павловичем и связался с UFC

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg Where
Ответ чипсоед
Нганну и Льюис, это не так уж и часто
Да, но это все 3 его поражения за карьеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
чипсоед
Ответ Oleg Where
Интересно что Блейдс чаще всего отлетал именно от чистых ударников
Нганну и Льюис, это не так уж и часто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Ivanov
Ответ Oleg Where
Интересно что Блейдс чаще всего отлетал именно от чистых ударников
Да я только за,если он от Павловича отлетит 😁
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg Where
Ответ Andrey Ivanov
Если пройдёт Блейдса и сможет что то противопоставить его борьбе,то смело следующим претендентом за титул.
Интересно что Блейдс чаще всего отлетал именно от чистых ударников
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Ivanov
Если пройдёт Блейдса и сможет что то противопоставить его борьбе,то смело следующим претендентом за титул.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий