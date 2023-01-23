Павлович в апреле может подраться с Блейдсом

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович намекнул, что его бой с Кертисом Блейдсом состоится в апреле.

«В ближайшее время ты должен подраться против Блейдса!» – написал болельщик в соцсетях.

«В апреле», – ответил Павлович.

30-летний россиянин идет на серии из пяти побед подряд в UFC. В декабре Павлович нокаутировал в первом раунде Тая Туивасу.

Кертис Блейдс: «Скорее всего, я получу Сергея Павловича»

«Оверим повалил его. Я гораздо лучше как грэпплер, чем Алистар». Блейдс хочет провести бой с Павловичем и связался с UFC