Алекс Волкановски: «Махачеву лучше не использовать отсутствие Хабиба рядом как оправдание»

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски прокомментировал возможное отсутствие Хабиба Нурмагомедова в углу Ислама Махачева на UFC 284.

«Ему лучше не использовать отсутствие Хабиба рядом как оправдание, когда все будет сделано. Исламу не нужно, чтобы кто-то держал его за руку и был там с ним.

Наличие Хабиба в углу, безусловно, помогло бы во многих отношениях. Достойный ли Махачев чемпион? Сто процентов да», – сказал австралиец.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в Перте (Австралия).

Махачев и Волкановски встретились в Австралии

Махачев вылетел из Дагестана в Австралию: до боя с Волкановски 3 недели

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
geoo9
Ответ furybear
И че он делать будет на дистанции?
Ударкс хорошая размах рук такой же, он будет атаковать когда ему удобно и уходить от атак когда удобно исламу он не будет как предыдущий в лоб переть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
furybear
Ответ geoo9
карлик очень подвижный и двигаться он может так 5 раундов, он может измотать Ислама просто не находясь на удобной для него дистанции
И че он делать будет на дистанции?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
furybear
Ответ hala18
Да как нет, что вы всё в один голос говорите это??? Как может первый номер P2P не иметь шансов... Что он сделал с Холовеем и как он это сделал уже говорит о многом
Все просто, Волкановски - ударник, без накаутирующей силы. Следовательно для него есть всего один путь к победе, это перебить Ислама по очкам. Но такой вариант маловероятен, потому что все мы понимаем, что шансов избежать тейкдаунов у Алекса нет, а сразу как только он в партере окажется, его начнут изматывать, и даже если в итоге он встанет один или пять раз (неважно), он потеряет темп и скорость, а значит и единственное свое очевидное преимущество, следовательно шансы у него, мягко говоря не очень.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
geoo9
Ответ armageddon123456
Сравнивать дрищеватого Холлоуэя без борьбы, нокаутирующего удара и с короткими руками (при этом выигрывшего 2й бой) с мускулистым, более массивным, лучшим борцом минимум дивизиона а то и всего ростера ЮФС, подятнувшим ударку на приемлемый уровень, мастером сабмишенов и переводов, который при этом выше Волка на полторы головы и руками такой же длины как и у Волка Махачевым - это...правильно, да
карлик очень подвижный и двигаться он может так 5 раундов, он может измотать Ислама просто не находясь на удобной для него дистанции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Михайленко
Риторика в комментах - такая же как и перед боем Ян vs Омелли, ни одного шанса андердогу. Бой покажет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Дольский
Ответ Oleg Where
Мне кажется что даже лаки панчи Махачев сожрет. Также как Порье в свое время просто пер на этого Холлоуэя и тот ничего не мог сделать
Вот именно. Удивляет, как думают что у Волка есть шансы против Ислама. Да даже если у него борьба хотя бы на уровне Оливейры... все мы видели как ислам его уничтожил. Тут будет еще легче, максимум 2 раунда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg Where
Ответ Алексей Дольский
Холовей не борец. Вы же не думаете, что Ислам, зная какой ударник Волк, пойдет с ним на кулаках махаться? В борьбе против Ислама не то что у Волка, вообще ни у кого нет шансов. Может у Дариуша, но и то не факт. Поэтому и нет шансов. Даже по размерам австралиец меньше. Не сможет он его забороть, если только перебьет или случайный лаки панч
Мне кажется что даже лаки панчи Махачев сожрет. Также как Порье в свое время просто пер на этого Холлоуэя и тот ничего не мог сделать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Дольский
Ответ hala18
Да как нет, что вы всё в один голос говорите это??? Как может первый номер P2P не иметь шансов... Что он сделал с Холовеем и как он это сделал уже говорит о многом
Холовей не борец. Вы же не думаете, что Ислам, зная какой ударник Волк, пойдет с ним на кулаках махаться? В борьбе против Ислама не то что у Волка, вообще ни у кого нет шансов. Может у Дариуша, но и то не факт. Поэтому и нет шансов. Даже по размерам австралиец меньше. Не сможет он его забороть, если только перебьет или случайный лаки панч
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Ответ hala18
Да как нет, что вы всё в один голос говорите это??? Как может первый номер P2P не иметь шансов... Что он сделал с Холовеем и как он это сделал уже говорит о многом
Сравнивать дрищеватого Холлоуэя без борьбы, нокаутирующего удара и с короткими руками (при этом выигрывшего 2й бой) с мускулистым, более массивным, лучшим борцом минимум дивизиона а то и всего ростера ЮФС, подятнувшим ударку на приемлемый уровень, мастером сабмишенов и переводов, который при этом выше Волка на полторы головы и руками такой же длины как и у Волка Махачевым - это...правильно, да
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hala18
Ответ Алексей Дольский
У лысого нет шансов
Да как нет, что вы всё в один голос говорите это??? Как может первый номер P2P не иметь шансов... Что он сделал с Холовеем и как он это сделал уже говорит о многом
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Дольский
У лысого нет шансов
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий