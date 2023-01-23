Алекс Волкановски: «Махачеву лучше не использовать отсутствие Хабиба рядом как оправдание»

Чемпион UFC в полулегком весе прокомментировал возможное отсутствие Хабиба Нурмагомедова в углу на UFC 284.

«Ему лучше не использовать отсутствие Хабиба рядом как оправдание, когда все будет сделано. Исламу не нужно, чтобы кто-то держал его за руку и был там с ним.

Наличие Хабиба в углу, безусловно, помогло бы во многих отношениях. Достойный ли Махачев чемпион? Сто процентов да», – сказал австралиец.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в Перте (Австралия).

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