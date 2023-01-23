«Все будет по-другому, но я уже дрался без него». Махачев подтвердил, что Хабиба не будет в его углу на UFC 284

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев сообщил, что Хабиб Нурмагомедов не будет ему секундировать в бою с Алексом Волкановски.

«Когда дверь клетки закрывается, рядом с тобой никого нет. Конечно же, все будет по-другому, но я уже дрался без него несколько раз. И он не может постоянно находиться рядом со мной.

Конечно, это здорово, когда он здесь. Он в курсе всех подковерных игр. Он знает, что нужно для боя и для весогонки. Хорошо иметь рядом кого-то столь опытного. Тебе не нужно тратить энергию ни на что другое. Но я понимаю, что ему нужно проводить больше времени с семьей», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Алекс Волкановски: «Махачеву лучше не использовать отсутствие Хабиба рядом как оправдание»

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4 комментария

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LynxDP71
Ответ Великовозрастный
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Так бой не за второй пояс. На кону только пояс Ислама, так как Волк поднимается в весе. Это по сути такой же бой как и Изи и Блахович, на кону только стоял пояс Блаховича и изи рисковал только ноликом.
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Ответ Вячеслав Тотров
У их команды уже полгода один за другим знаковые и титульные бои. Думаю еще несколько лет после этого тоже будут. Поэтому уходя-уходи. А если Хабиб начнет избирать их по степени знаковости,то создаст ненужные разговоры и мысли как среди мма-сообщества,так и внутри команды
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<~Inter~>
Ответ Великовозрастный
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Так любую защиту титула можно назвать знаковой и Хабибу тогда придется присутствовать на всех боях Махачева и тех же своих двоюродных братьев
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Диономис
Вдруг первая мысль Махачева - ну наконец-то)
Хабиб уверен много раз просто мешал думать своими подсказками дворовыми.
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Вячеслав Тотров
Ответ Великовозрастный
Комментарий удален
У их команды уже полгода один за другим знаковые и титульные бои. Думаю еще несколько лет после этого тоже будут. Поэтому уходя-уходи. А если Хабиб начнет избирать их по степени знаковости,то создаст ненужные разговоры и мысли как среди мма-сообщества,так и внутри команды
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-2
+13
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Пользователь заблокирован
Комментарий удален
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