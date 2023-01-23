«Все будет по-другому, но я уже дрался без него». Махачев подтвердил, что Хабиба не будет в его углу на UFC 284

Чемпион UFC в легком весе сообщил, что не будет ему секундировать в бою с Алексом Волкановски.

«Когда дверь клетки закрывается, рядом с тобой никого нет. Конечно же, все будет по-другому, но я уже дрался без него несколько раз. И он не может постоянно находиться рядом со мной.

Конечно, это здорово, когда он здесь. Он в курсе всех подковерных игр. Он знает, что нужно для боя и для весогонки. Хорошо иметь рядом кого-то столь опытного. Тебе не нужно тратить энергию ни на что другое. Но я понимаю, что ему нужно проводить больше времени с семьей», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Алекс Волкановски: «Махачеву лучше не использовать отсутствие Хабиба рядом как оправдание»