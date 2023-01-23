Алекс Волкановски: «UFC 284 станет турниром, о котором еще долго будут говорить. Для меня очень важно драться с кем-то вроде Махачева»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски рассказал о важности победы над Исламом Махачевым на UFC 284.

«UFC 284 станет турниром, о котором еще долго будут говорить. Я, конечно, мог бы улучшить свой рекорд, просто защищая пояс.

Я бы гарантировано остался бы на вершине, увеличил бы свою беспроигрышную серию в полулегком весе, но это не про меня.

Для меня очень важно драться с кем-то вроде Махачева. Моя цель доказать, что люди ошибаются насчет меня. Эта победа сделает меня одним из величайших в нашем спорте», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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1 комментарий

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Ressport3456
Огромное уважение к Алексу, но надеюсь что Ислам переедет его)
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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