Алекс Волкановски: «UFC 284 станет турниром, о котором еще долго будут говорить. Для меня очень важно драться с кем-то вроде Махачева»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски рассказал о важности победы над на UFC 284.

«UFC 284 станет турниром, о котором еще долго будут говорить. Я, конечно, мог бы улучшить свой рекорд, просто защищая пояс.

Я бы гарантировано остался бы на вершине, увеличил бы свою беспроигрышную серию в полулегком весе, но это не про меня.

Для меня очень важно драться с кем-то вроде Махачева. Моя цель доказать, что люди ошибаются насчет меня. Эта победа сделает меня одним из величайших в нашем спорте», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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