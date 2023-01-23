Цзю про бой с Харрисоном: «Готов убрать их всех с моего пути»

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Тони Харрисон Бокс/MMA/UFC

Австралийский боксер российского происхождения Тимофей Цзю отреагировал на анонс поединка с Тони Харрисоном.

«В каждом бою, который вы принимаете, стоит все на кону для вас. Всего одни удар может вас вернуть на самое дно.

Здесь все на кону, потому что наш спорт – азартная игра, но это моя работа. Бокс – часть моей работы и в первую очередь я боец.

Харрисон – был следующим лучшим доступными вариантом. Сейчас я на таком этапе своей карьере, что мне действительно все равно с кем драться.

Я готов убрать их всех с моего пути», – сказал Цзю.

Тим Цзю 12 марта подерется с Тони Харрисоном в Австралии за временный титул WBO

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Против Саши Емельяненко выйди и это будет последний бой в твоей карьере, нокаут в 1 раунде, даже по правилам бокса
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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