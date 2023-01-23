Цзю про бой с Харрисоном: «Готов убрать их всех с моего пути»

Австралийский боксер российского происхождения отреагировал на анонс поединка с Тони Харрисоном.

«В каждом бою, который вы принимаете, стоит все на кону для вас. Всего одни удар может вас вернуть на самое дно.

Здесь все на кону, потому что наш спорт – азартная игра, но это моя работа. Бокс – часть моей работы и в первую очередь я боец.

Харрисон – был следующим лучшим доступными вариантом. Сейчас я на таком этапе своей карьере, что мне действительно все равно с кем драться.

Я готов убрать их всех с моего пути», – сказал Цзю.

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