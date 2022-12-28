Менеджер Цзю после отмены боя с Чарло: «Работаем над поиском соперника для Тима, чтобы он оставался активным»

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Джермелл Чарло Цзю - Чарло Бокс/MMA/UFC

Глен Дженнингс, менеджер австралийского боксера первого среднего веса Тимофея Цзю, рассказал о планах после того, как бой с абсолютным чемпионом мира Джермеллом Чарлом был отменен.

«Команда Цзю продолжит лагерь в США, в то время как Мэтт Роуз и я работаем над поиском соперника для Тима, чтобы он оставался активным.

Все знают, что Тим не может сидеть и ждать, поэтому мы изучаем варианты для проведения боя как можно скорее.

Тим разочарован, однако все еще сосредоточен на том, что будет дальше. Он боец, он хочет драться, поэтому ждать восстановления Чарло – не вариант», – сказал Дженнингс.

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