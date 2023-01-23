Тим Цзю 12 марта подерется с Тони Харрисоном в Австралии за временный титул WBO
Стал известен следующий соперник австралийского боксера первого среднего веса Тимофея Цзю.
12 марта в Мельбурне Цзю подерется за титул временного чемпиона WBO с американцем Тони Харрисоном.
В декабре Цзю-младший должен был провести бой с абсолютным чемпионом Джермаллом Чарло, но поединок отменили из-за перелома руки американца.
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Чарло сломал руку. Титульный бой с Цзю отложен на неопределенный срок
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