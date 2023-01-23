Тим Цзю 12 марта подерется с Тони Харрисоном в Австралии за временный титул WBO

Стал известен следующий соперник австралийского боксера первого среднего веса .

12 марта в Мельбурне Цзю подерется за титул временного чемпиона WBO с американцем .

В декабре Цзю-младший должен был провести бой с абсолютным чемпионом , но поединок отменили из-за перелома руки американца.

Цзю-младший заинтересован в бою с Кроуфордом: «Высоко ценю Теренса, это было бы громадное событие в Австралии»

Чарло сломал руку. Титульный бой с Цзю отложен на неопределенный срок