Тим Цзю 12 марта подерется с Тони Харрисоном в Австралии за временный титул WBO

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Джермалл Чарло Тони Харрисон Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник австралийского боксера первого среднего веса Тимофея Цзю.

12 марта в Мельбурне Цзю подерется за титул временного чемпиона WBO с американцем Тони Харрисоном.

В декабре Цзю-младший должен был провести бой с абсолютным чемпионом Джермаллом Чарло, но поединок отменили из-за перелома руки американца.

Цзю-младший заинтересован в бою с Кроуфордом: «Высоко ценю Теренса, это было бы громадное событие в Австралии»

Чарло сломал руку. Титульный бой с Цзю отложен на неопределенный срок

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