Джермелл Чарло: «Я был побил Тима Цзю одно рукой, но врачи этого не допустят»

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло прокомментировал отмену боя с

Американец сломал руку во время тренировки. Поединок, который был запланирован 28 января в Лас-Вегасе, отложен на неопределенный срок.

«Я спарринговал и нанес удар: как только он достиг цели, я понял, что что-то не так. Сразу почувствовал, как пульсирует рука.

Мне сделали два рентгена и МРТ, чтобы понять, что не так. Оказалось, что у меня сломана рука в двух местах. Придется носить гипс два месяца. Это был мой шанс провести первую защиту своих титулов.

Я бы побил Тима одной рукой, но врачи и комиссия по боксу этого не допустят. Я был в лучшей форме, чем когда-либо. Вот что происходит, когда доводишь себя до предела.

После того, как моя рука заживет, я вернусь еще сильнее, чтобы защитить свое наследие», – сказал Чарло.

Цзю про отмену боя с Чарло: «Двигаемся дальше. Готов к следующему обязательному претенденту»

Чарло сломал руку. Титульный бой с Цзю отложен на неопределенный срок