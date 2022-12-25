Курбанов хочет подраться с Цзю вместо Чарло: «Хорошо было бы сделать этот бой в России»

Теги первый средний вес Тимофей Цзю бокс Джермелл Чарло Магомед Курбанов Цзю - Чарло Бокс/MMA/UFC

Российский боксер Магомед Курбанов отреагировал на отмену боя Джермелла Чарло и Тимофея Цзю.

Американец сломал руку во время тренировки. Поединок, который был запланирован 28 января в Лас-Вегасе, отложен на неопределенный срок.

«Считаю, что сейчас Джермеллу нужно освобождать титулы, и за один из них я должен подраться с Цзю. А с кем ему еще боксировать? Я четвертый номер рейтинга.

Я готов полететь в Австралию, я готов полететь в Америку ради боя с ним. В России было бы тоже очень хорошо сделать этот бой.

Так что, повторюсь, Чарло пора уже освобождать пояса, делать их вакантными, и надо эти титулы уже завоевывать другим. Хватит уже держать их», – сказал Курбанов.

Джермелл Чарло: «Я бы побил Тима Цзю одной рукой, но врачи этого не допустят»

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2 комментария

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Руслан Алиеров
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Давайте Мадримова против Тима
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Назар Игорь
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Тима отделает его как бог черепаху.
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