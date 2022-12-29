Цзю-младший заинтересован в бою с Кроуфордом: «Высоко ценю Теренса, это было бы громадное событие в Австралии»

Теги Тимофей Цзю Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Перспективный средневес Тим Цзю хотел бы провести поединок с чемпионом в полусреднем весе по версии WBO Теренсом Кроуфордом.

«Этот бой возможен, если появится возможность. Я думаю, что это огромный поединок для Австралии. Стилистически это будет прикольный бой, но я намного крупнее Кроуфорда.

Это будет интересный поединок. Я высоко ценю Кроуфорда, так как он обладает одним из самых высоких боксерских IQ в мире.

Наш поединок возможен, если во всем будет смысл. Это самое главное. Здесь слишком много составляющих: телеканалы, промоутеры, менеджеры. Все должно сложиться идеально», – сказал Цзю-младший.

Менеджер Цзю после отмены боя с Чарло: «Работаем над поиском соперника для Тима, чтобы он оставался активным»

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2 комментария

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Bdv68
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Или в бое?🤬
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Алексей
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Надо выходить на (тор), бойцов
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