Махачев вылетел из Дагестана в Австралию: до боя с Волкановски 3 недели

Чемпион UFC в легком весе отправился в Австралию для завершения подготовки к бою с . Последние недели Ислам проводил тренировки в Дагестане.

«Мы тронулись», – подписал командную фотографию Махачев.

Бой Махачева и Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдет в Перте (Австралия) 11 февраля.

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