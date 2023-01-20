Махачев вылетел из Дагестана в Австралию: до боя с Волкановски 3 недели

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отправился в Австралию для завершения подготовки к бою с Алексом Волкановски. Последние недели Ислам проводил тренировки в Дагестане.

«Мы тронулись», – подписал командную фотографию Махачев.

Бой Махачева и Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдет в Перте (Австралия) 11 февраля.

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3 комментария

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dbq4kbjmg4
Ответ mario-romario
А зачем их там столько много?
Тренер,брат тренера, массерик, брат массерика)) ну дальше ты уловил связь))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mario-romario
А зачем их там столько много?
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DustinWind
Джетлаг остается проблемой для работяг, которые не могут позволить себе 3 недели в Австралии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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