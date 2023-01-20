Махачев вылетел из Дагестана в Австралию: до боя с Волкановски 3 недели
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отправился в Австралию для завершения подготовки к бою с Алексом Волкановски. Последние недели Ислам проводил тренировки в Дагестане.
«Мы тронулись», – подписал командную фотографию Махачев.
Бой Махачева и Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдет в Перте (Австралия) 11 февраля.
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