Белал Мухаммад: «Волкановски не знает, каково это, когда тебя хватает и удерживает кто-то вроде Махачева»

Полусредневес UFC Белал Мухаммад оценил шансы в поединке с .

«Многие недооценивают, насколько же хорош Ислам. Все думали, что у него один путь к победе над Чарльзом Оливейрой: повалить и держать там. Все думали, что ему не по силам нокаутировать Чарльза или заставить сдаться.

Все же Ислам не только перебивал его в стойке, но и показал отличную защиту. Он дрался с парнем, который пер как танк против лучших легковесов.

Он больше Волкановски по габаритам, и Алекс, скорее всего, будет быстрее. Помните, как он выбрасывал отличные комбинации в бою с Максом Холлоуэем. Алекс тогда был настолько уверенным в себе, что говорил своему сопернику прямо во время боя всякую хрень, хотя это роль Макса.

Это показывает, что Волкановски работает над собой и растет. Он уже не был тем, с кем Макс дрался в первый и во второй раз.

Легким для Ислама бой с Алексом, конечно, не будет. Но, думаю, Волкановски еще не знает, каково это, когда тебя хватает и удерживает кто-то вроде Махачева. Думаю, он почувствует разницу.

Некоторые говорят, что Ислам будет лучше Хабиба Нурмагомедова. Но я думаю, что это просто пиар. Все же, когда постоишь с ним в спаррингах и поборешься, то понимаешь, насколько он хорош.

Когда мы работали с Исламом в стойке, я осознал, что и в этом направлении он хорош. Раньше я думал, что парни из этой команды просто борцы, но Махачев хорош везде. Знаете, мне кажется, у этих парней, несколько другое понимание техники», – сказал Мухаммад.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Мендес – о недооценке Волкановски: «Для этого надо быть дураком. Он – №1 P4P»

Дэн Иге: «Волкановски нельзя вступать в размены. Это единственный способ победить Махачева»