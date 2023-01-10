Дэн Иге: «Волкановски нельзя вступать в размены. Это единственный способ победить Махачева»

Полулегковес UFC Дэн Иге дал совет перед боем с чемпионом легкого дивизиона .

«Это будет сложный бой для Волка. Могу посоветовать ему, чтобы он не вступал в размены. Ему нужно быть хитрым: он должен сочетать разные аспекты и знать, как переигрывать соперника, не вступая в размены. Это единственный способ победить Махачева.

Волкановски проиграет, если только не поймает Махачева лаки-панчем. И я даже не хочу называть это лаки-панчем. Волкановски проиграет, если не поймает Ислама чистым ударом, но это будет сложно сделать», – считает Иге.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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