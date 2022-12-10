Александр Волков перенес экстренную операцию по удалению аппендицита

Российский тяжеловес UFC Александр Волков сообщил, что был экстренно госпитализирован с тренировки.

«Это я в госпитале, сейчас уже дома! Решил я сходить утром на тренировку по борьбе и вечером на джиу-джитсу. После борцовских тренировок оказался в госпитале со всеми признаками аппендицита, который мне удалили высококвалифицированные врачи!

Вывод: борьба это не мое, продолжаем отрабатывать стойку. Плохие новости в том, что бой, который я так долго жду, отложится еще на срок восстановления после операции! Ну и, конечно, спасибо врачам за оперативную профессиональную помощь!» – написал Волков под фото с больничной койки.

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