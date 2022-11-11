Тренер Волкова про следующего соперника: «Нам интересны ребята, с кем мы не дрались и кто выше нас»

Тарас Кияшко, тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова, назвал желаемых соперников.

— Любого, кто находится выше нас в рейтингах (Волков занимает восьмую строчку рейтинга UFC).

— Тут вопрос про реванши?

— Наверху мы не дрались со Стипе Миочичем (2 е место рейтинга) и (4), но второго отдали Сергею Павловичу (5). А нам с Серегой (Павловичем) драться только если за пояс, и то - со своими нет смысла драться.

А так, остаются реванши: Том Аспинэл (6; Волков проиграл британцу в первом раунде в марте 2022 года), Сирил Ган (1; Волков проиграл французу единогласным решением судей в июне 2021 года), (3; поражение Волкова в июне 2020 года единогласным решением судей).

— Американец Деррик Льюис, которому Волков проиграл в октябре 2018 года в самой концовке поединка?

— Да, Льюис выше (7). Но Деррик сейчас будет драться с Сергеем Спиваком (19 ноября). Мы хотели реванш с Льюисом после каждого нашего боя, то он отказывался, то UFC давал других оппонентов. Но после того как Льюиса на жопу посадил Сергей (Павлович), Деррик нам уже неинтересен.

— Если выбрать одну фамилию?

— Нам интересен Туиваса. Нам интересны ребята, с кем мы не дрались и кто выше нас. А так – любого, кто выше нас.

Следующий бой Александра Волкова в UFC может состояться в декабре

Александр Волков: «Хотелось бы успеть подраться со Стипе Миочичем»