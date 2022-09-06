Сергей Павлович назвал условие боя с Александром Волковым: «Поединок возможен только за пояс»

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович назвал единственное условие боя с соотечественником Александром Волковым.
«Этот бой возможен только за пояс. Мы тренируемся в Москве в зале, помогаем друг другу. У меня бой – мне Саня помогает. Когда у него бой, я также по возможности помогаю.
Поэтому, какая цель у такого поединка? Есть много зарубежных бойцов, с кем можем драться, показывать зрелищные бои.
Пока никакой информации по следующему сопернику нет, ждем. Кто впереди – без разницы. Хотелось бы провести бой до конца года. Было бы идеально в декабре-конце ноября. Виза заканчивается в январе», – сказал Павлович.
В июле Павлович победил нокаутом в первом раунде Деррика Льюиса на UFC 277.
Волков с юмором отреагировал на победу Павловича: «Дашь списать домашку?»
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