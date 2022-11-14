Александр Волков: «С кем бы вы хотели увидеть мой следующий бой?»
Тяжеловес UFC Александр Волков рассказал о подготовке к следующему бою.
«Друзья, знаю, что вы все ждете моего следующего боя. Сейчас я уже какое-то время нахожусь в Калифорнии, готовлюсь и жду новой даты и соперника.
Ежедневные тренировки и подготовка не прекращались. Сейчас все зависит от того, когда UFC даст мне нового соперника.
С кем бы вы хотели увидеть мой следующий бой?» – написал Волков в соцсети.
В июне Волков победил Жаирзиньо Розенстрайка техническим нокаутом в первом раунде.
Следующий бой Александра Волкова в UFC может состояться в декабре
Тренер Волкова про следующего соперника: «Нам интересны ребята, с кем мы не дрались и кто выше нас»
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