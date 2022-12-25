Чарло сломал руку. Титульный бой с Цзю отложен на неопределенный срок

Бой абсолютного чемпиона мира в среднем весе Джермеллом Чарлом и Тимом Цзю не состоится.

Во время тренировки Чарло сломал руку. Новая дата боя неизвестна.

«Это не та новость, которую мы хотели услышать, потому что все с нетерпением ждали боя, но такое случается. Джермелл проделал трудный путь, чтобы стать бесспорным чемпионом, поэтому он знает, что ничего не дается легко.

Цзю лучше быть готовым, потому что Джермелл будет сильнее и голодней, когда вернется», – сообщил глава промоутерской компании TGB Том Браун.

Поединок был запланирован 28 января в Лас-Вегасе.

Тим Цзю про бой с Чарло: «Мне нечего терять. На меня ничего не давит»