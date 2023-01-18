Следующий бой Чимаева может пройти в среднем весе

Теги UFC MMA средний вес (MMA) полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Журналист Аарон Бронстетер сообщил, что шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев планирует в будущем выступать в среднем весе.

«Сегодня я разговаривал с Гилбертом Бернсом, и когда я спросил его о потенциальном реванше с Хамзатом, то он сказал, что слышал, что Чимаев планирует перейти в средний вес в будущем», – написал журналист.

В апреле 2022-го Чимаев победил Бернса единогласным решением судей. В последнем поединке в сентябре он сабмишеном в 1-м раунде победил Кевина Холланда.

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