Тренер Чимаева: «Хочу, чтобы Хамзат подрался за титул среднего веса. Он мог бы провести потрясающий бой с Перейрой»

Андреас Михаэль, тренер полусредневеса UFC Хамзата Чимаева, хочет, чтобы боец подрался за титул в среднем весе с .

«Хочу, чтобы Хамзат подрался за титул среднего веса. Он мог бы провести потрясающий бой с Алексом.

Мы можем продолжить выступать в полусреднем дивизионе, это не проблема. Все дело в хорошей подготовке.

Если вы хотите видеть нас в полусреднем, то дайте нам время на сгонку веса, и все будет сделано. Не надо устраивать эту ерунду с пятью или четырьмя неделями, потому что за столь короткое время невозможно провести качественную весогонку», – сказал тренер.

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