Тренер Чимаева: «Хочу, чтобы Хамзат подрался за титул среднего веса. Он мог бы провести потрясающий бой с Перейрой»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Андреас Михаэль, тренер полусредневеса UFC Хамзата Чимаева, хочет, чтобы боец подрался за титул в среднем весе с Алексом Перейрой.

«Хочу, чтобы Хамзат подрался за титул среднего веса. Он мог бы провести потрясающий бой с Алексом.

Мы можем продолжить выступать в полусреднем дивизионе, это не проблема. Все дело в хорошей подготовке.

Если вы хотите видеть нас в полусреднем, то дайте нам время на сгонку веса, и все будет сделано. Не надо устраивать эту ерунду с пятью или четырьмя неделями, потому что за столь короткое время невозможно провести качественную весогонку», – сказал тренер.

Сантьяго Понзиниббио бросил вызов Чимаеву: «Эй, UFC, я здесь!»

Хамзат Чимаев: «Хотелось бы провести следующий бой в марте в Лас-Вегасе, но пока не знаю, кто это будет»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verto
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Давид Кочинян
Если не поймает колено в попытке перевести, то доставит проблем чемпиону в 1-2 раундах…
Для такой ювелирной работы Перейра слишком тормознутый.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Кочинян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если не поймает колено в попытке перевести, то доставит проблем чемпиону в 1-2 раундах…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий