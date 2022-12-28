Гилберт Бернс: «Сначала Чимаев мне очень нравился. Потом он вышел из образа»

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Бразильский боец UFC Гилберт Бернс считает, что Хамзат Чимаев избегает поединки с Алексом Перейрой и Пауло Костой.

«Я ронял Чимаев, представьте, что с ним сделает Перейра. Если я отправил его в нокдаун, то Перейра, стало быть, тоже. У него тяжелые руки, как и у Косты. Я ронял Чимаева, а он продолжает нести чушь про этих парней.

Дело не в том, что Хамзат потерялся, он себя еще не нашел. Для него произошло все очень быстро. После трех поединков он уже был топом.

Сначала он мне очень нравился: Чимаев бросал вызовы и дрался. Потом он вышел из образа. Он отказывался гонять вес, провоцировал драки. Мне нравится такой стиль, когда парень всем бросает вызовы», – сказал Бернс.

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1 комментарий

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artem klishin
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Даша Смит не отредактировал текст перед отправка.
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