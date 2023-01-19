Бернс про бой с Чимаевым: «Мы еще не закончили. Каждый раз, как только у меня появится шанс, мы будем драться»

Бразильский полусредневес намерен добиваться реванша с .

«Конечно, я буду еще драться с этим парнем. Мы еще не закончили. Каждый раз, как только у меня появится шанс, мы будем драться.

Многое зависит от него. Сейчас Хамзат говорит, что не может сделать 170 фунтов. Тогда ладно, давай драться в 178 или 180», – сказал Бернс.

В апреле прошлого года Чимаев победил Бернса единогласным решением судей.

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