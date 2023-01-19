Бернс про бой с Чимаевым: «Мы еще не закончили. Каждый раз, как только у меня появится шанс, мы будем драться»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Чимаев - Бернс Бокс/MMA/UFC

Бразильский полусредневес Гилберт Бернс намерен добиваться реванша с Хамзатом Чимаевым.

«Конечно, я буду еще драться с этим парнем. Мы еще не закончили. Каждый раз, как только у меня появится шанс, мы будем драться.

Многое зависит от него. Сейчас Хамзат говорит, что не может сделать 170 фунтов. Тогда ладно, давай драться в 178 или 180», – сказал Бернс.

В апреле прошлого года Чимаев победил Бернса единогласным решением судей.

Следующий бой Чимаева может пройти в среднем весе

Эдвардс – о Чимаеве: «Он хорош, но не такой монстр, каким его подает UFC»

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2 комментария

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Макс Шева
Мне нравится этот боец,после легко веса ,сумел тотально круто возродиться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Ты уверен что получится с ним подраться? После вашего боя, не уверен что он будет гореть желанием сделать это
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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