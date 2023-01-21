Кузьмин про бой Бетербиев – Ярд: «Энтони – боксер среднего уровня, который по зубам Артуру. Думаю, будет нокаут где-то до середины поединка»

Российский боксер дал прогноз на бой чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе и британца .

«Ярда мы видели – в 2019 году он боксировал с Сергеем Ковалевым. И знаем, что это за боксер. Понимаем, что ему может противопоставить Артур, а вот, что может противопоставить британец, это вопрос.

Считаю, что у Ярда шансов мало, но они есть, ведь это бокс… Поэтому давайте не будем до поединка прям так уж списывать боксера из Великобритании. Для Ярда это крайне важный бой, ему выпал такой шанс, и думаю, он постарается показать максимум.

Но все-таки… Шансов я не вижу. Ярд – боксер среднего уровня, который по зубам Артуру. Думаю, будет нокаут где-то до середины поединка», – сказал Кузьмин.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.

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