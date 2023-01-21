Кузьмин про бой Бетербиев – Ярд: «Энтони – боксер среднего уровня, который по зубам Артуру. Думаю, будет нокаут где-то до середины поединка»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Сергей Кузьмин бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Российский боксер Сергей Кузьмин дал прогноз на бой чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева и британца Энтони Ярда.

«Ярда мы видели – в 2019 году он боксировал с Сергеем Ковалевым. И знаем, что это за боксер. Понимаем, что ему может противопоставить Артур, а вот, что может противопоставить британец, это вопрос.

Считаю, что у Ярда шансов мало, но они есть, ведь это бокс… Поэтому давайте не будем до поединка прям так уж списывать боксера из Великобритании. Для Ярда это крайне важный бой, ему выпал такой шанс, и думаю, он постарается показать максимум.

Но все-таки… Шансов я не вижу. Ярд – боксер среднего уровня, который по зубам Артуру. Думаю, будет нокаут где-то до середины поединка», – сказал Кузьмин.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.

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1 комментарий

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Osik92
Все по делу и у буков ярд андердог
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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