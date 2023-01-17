Бетербиев про трешток Ярда: «Мы готовимся без лишних слов. У нас свои методы»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе рассказал о подготовке к поединку с , который пройдет 28 января в Лондоне.

– Энтони Ярд заявил, что он моложе, быстрей и т.д. Как вы реагируете на такие высказывания соперников?

– Каждый может говорить, что хочет. Это не запрещено. Есть такая фраза, ее часто используют – «ринг покажет». Зачем что-то говорить, если можно просто выйти и показать свою работу?

Если Ярду так нравится, если ему помогают такие высказывания морально подготовиться к бою, пусть говорит. Мы тоже готовимся, пусть и без лишних слов. У нас свои методы.

– Смотрели бой Ярда и Сергея Ковалева 2019 года?

– Этот бой я, конечно, смотрел. И не только этот. Тренер выбирает какие бои смотреть, какие раунды, моменты. Мы смотрим их не для развлечения, мы анализируем, ищем сильные и слабые стороны. А после этого начинаем готовиться уже детальней. Постараемся показать потом в ринге, над чем мы работали всё это время.

– Кто ваши спарринг партнеры?

– Этим вопросом тоже занимается тренерский штаб. Я даже не спрашиваю, кого мне подберут в партнеры. Мне их заранее не показывают, я их специально не смотрю.

Знаю, что у меня завтра спарринги, а кто приедет или придет – это неважно. Я абсолютно доверяю своему тренеру, у меня всегда сильные спарринг-партнеры. Конкретно сейчас были двое англичан, американец, австралийцы.

Все ребята действительно сильные, команда подобралась очень хорошая. Они меня совсем не жалеют, я их, конечно, тоже. У них есть конкретные задачи, которые они выполняют. У меня же своя тренерская установка. Ведь я готовлюсь к конкретному бою под конкретного соперника.

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