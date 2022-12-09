Ярд про бой с Бетербиевым: «Это самый настоящий блокбастер. Кто-то точно упадет в нокаут»
Британский полутяжеловес Энтони Ярд поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым, который состоится 28 января в Лондоне.
«Как боец я стал спокойнее и обрел больше уверенности. Чувствую себя куда более здоровым в умственном плане и в физическом.
Я длительное время боксирую на высоком уровне, и я готов. Стилистически мой бой с Бетербиевым – это самый настоящий блокбастер. Кто-то точно упадет в нокаут.
В ринг выйдет два боксера с приличным процентом досрочных побед. Два бойца, которые могут ударить. Не забывайте, что Артур уже падал раньше. Его затягивали в глубокие воды, и он всего лишь человек.
Пояс, наследие, история – вот для чего я в этом виде спорта», – сказал Ярд.
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