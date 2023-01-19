Ярд ожидает драки между фанатами в зале во время боя с Бетербиевым

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Британский полутяжеловес Энтони Ярд ожидает беспорядки в зале во время поединка с чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

«Когда объявят о нашем выходе в ринг, все болельщики встанут на ноги. В толпе могут начаться драки, потому что никто не будет сидеть.

Если бы я был фанатом, то стоял бы на ногах, даже взобрался бы на стул. Я сделал бы все, только чтобы посмотреть этот бой, хотя это не моя манера поведения.

Нет сомнений, что это один из самых больших и захватывающих поединков в современном боксе», – считает Ярд.

Бой Ярда и Бетербиева состоится 28 января в Лондоне.

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