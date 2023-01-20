Бетербиев дал совет себе в детстве: «Учись хорошо, оставь этот бокс»
Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев оставил пост в социальных сетях.
«Если бы я мог дать себе совет в детстве, я бы сказал: «Артур, учись хорошо, оставь этот бокс».
Но сейчас единственный мой совет уже взрослому Артуру: «Тренируйся еще усерднее». Через 9 дней в Лондоне не будет права на ошибку», – написал Бетербиев в соцсетях.
28 января Бетербиеву предстоит защита поясов в поединке с Энтони Ярдом.
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