Бетербиев дал совет себе в детстве: «Учись хорошо, оставь этот бокс»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев оставил пост в социальных сетях.

«Если бы я мог дать себе совет в детстве, я бы сказал: «Артур, учись хорошо, оставь этот бокс».

Но сейчас единственный мой совет уже взрослому Артуру: «Тренируйся еще усерднее». Через 9 дней в Лондоне не будет права на ошибку», – написал Бетербиев в соцсетях.

28 января Бетербиеву предстоит защита поясов в поединке с Энтони Ярдом.

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2 комментария

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Tuman Is
Ответ Osik92
Не первый раз замечаю что спортс реагирует позже всех сайтов на те или иные высказывания спортсменов.. Эту новость я уже вчера слышал если не позавчера.. Вместо ЛГБТ повестки лучше бы нормальную информацию размещали вовремя
это они чисто ради школьников стараются, следующие два дня выходные, а в понедельник в школу им) чисто чтоб их замотивировать, за эти два дня чисто учеба никакого интернета
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
Не первый раз замечаю что спортс реагирует позже всех сайтов на те или иные высказывания спортсменов.. Эту новость я уже вчера слышал если не позавчера.. Вместо ЛГБТ повестки лучше бы нормальную информацию размещали вовремя
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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