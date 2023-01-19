Менеджер Емельяненко: «У нас появились продвижения по бою с Нганну, и Александр решил отметить это дело»

Теги UFC Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак, менеджер бойца ММА Александра Емельяненко, прокомментировал видео, на котором спортсмен гуляет по Москве не в трезвом виде.

«Действительно, Александр позволил себе чуть расслабиться. У нас начали появляться продвижения с потенциальной встречей с Фрэнсисом Нганну, вот и Александр, видимо, решил отметить это дело.

К Емельяненко-младшему всегда такое пристальное внимание. Надеюсь, что в этом году тот, кто снимал со спины, и те, кто сейчас активно обсуждают это видео, не пили, вели активный образ жизни и тренировались, а также строили планы на жизнь.

Не переживайте, с Александром все хорошо. Как я и говорил, его следующий бой по боксу планируется на 17 марта в Москве, его проведению ничего не угрожает», – сказал Бурчак.

Александра Емельяненко не пустили в ТЦ из-за странного поведения

Жена Емельяненко: «Если девушка решила, что ее изнасиловали, то мужчину отправят за решетку»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
Не допустят Сашу к нганну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Сто грамм боевые, перед смертью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex CSKA
И Саня решил выпить в последний раз 🤦‍♂️🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Бой с Нганну? Это прикол какой-то? Да Саню сейчас даже Джигурда ушатает!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
С получки-то грех не выпить!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий