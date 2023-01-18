Чемпион ONE Малыхин бросил вызов Нганну: «В борьбе ему будет со мной очень тяжело»
Чемпион ONE в полутяжелом весе и обладатель временного пояса в тяжелом дивизионе Анатолий Малыхин выразил желание подраться с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
«Мне интересен Нганну. Сегодня он имеет большой вес в мире ММА - каждый тяжеловес, который хочет быть первым, желает столкнуться с ним, и я - не исключение.
В борьбе Нганну будет со мной очень тяжело, но мы оба очень много работаем по боксу. Я думаю, что он остановится как раз на боях по боксу.
Если бы два чемпиона смешанных единоборств встретились по правилам бокса – это было бы интересно всем», – сказал Малыхин.
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