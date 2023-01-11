Василевский – о Шлеменко: «Саша зомбирует людей. Завышенная самооценка – всегда плохо»

Теги Александр Шлеменко Вячеслав Василевский Бокс/MMA/UFC

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский объяснил, почему не поддерживает общественную активность Александра Шлеменко.

«Я вообще не разделяю жизненные взгляды Шлеменко, они мне чужды. Его видение мира, его поведение, как он живет – считаю, это неправильно.

Его пропаганда – это тоже неправильно. Саша зомбирует людей. Я ему говорил – ты что, хочешь, чтобы все люди такими были? Злыми, недовольными, напыщенными. Завышенная самооценка – всегда плохо», – сказал Василевский.

Василевский – о бое со Шлеменко: «Это интересно всем, кроме Саши. Он лучше подерется с мешком из-за границы»

 

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1 комментарий

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dreamstep
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Славик 2 раза проиграл Шлему, и всеми силами пытается выпросить третий бой. Саня его игнорирует, приходится постоянно болтать о Сане.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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