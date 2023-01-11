Василевский – о Шлеменко: «Саша зомбирует людей. Завышенная самооценка – всегда плохо»

Российский боец смешанного стиля объяснил, почему не поддерживает общественную активность .

«Я вообще не разделяю жизненные взгляды Шлеменко, они мне чужды. Его видение мира, его поведение, как он живет – считаю, это неправильно.

Его пропаганда – это тоже неправильно. Саша зомбирует людей. Я ему говорил – ты что, хочешь, чтобы все люди такими были? Злыми, недовольными, напыщенными. Завышенная самооценка – всегда плохо», – сказал Василевский.

Василевский – о бое со Шлеменко: «Это интересно всем, кроме Саши. Он лучше подерется с мешком из-за границы»