Шлеменко проведет один бой в Омске в 2023 году, также планируется участие Корешкова

подерется под эгидой собственной лиги SFC. Опытный средневес станет участником одного из четырех турниров промоушена в 2023 году, которые пройдут в Омске.

«У Шлеменко запланирован один бой с его участием. И, я думаю, мы сможем увидеть на одном из турниров .

Но у него действующий контракт с . Если ему дадут разрешение на участие в турнире в России, он проведет бой», – сказал заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник.

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