Шлеменко проведет один бой в Омске в 2023 году, также планируется участие Корешкова
Александр Шлеменко подерется под эгидой собственной лиги SFC. Опытный средневес станет участником одного из четырех турниров промоушена в 2023 году, которые пройдут в Омске.
«У Шлеменко запланирован один бой с его участием. И, я думаю, мы сможем увидеть на одном из турниров Андрея Корешкова.
Но у него действующий контракт с Bellator. Если ему дадут разрешение на участие в турнире в России, он проведет бой», – сказал заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник.
Штырков назвал апсет года: «Шлеменко – Илич. Реально грустная жопа»
Василевский – о бое со Шлеменко: «Это интересно всем, кроме Саши. Он лучше подерется с мешком из-за границы»
Комментарии